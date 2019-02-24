الخميس المقبل .. حكيم ضيف رابع حلقات "حكايات لطيفة"

حكيم

كتب - أحمد أيوب:

يحل الفنان حكيم ، الخميس المقبل-،ضيفا على برنامج "حكايات لطيفة"، في رابع حلقات البرنامج، الذى تقدمه الفنانة لطيفة على شاشة Dmc، فى التاسعة

مساء.

ويتحدث حكيم عن أهم محطات مشواره الفني، ويقدم خلال الحلقة عددا من أغنياته، بالإضافة لدويتو مع لطيفة.

يذكر أن "حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة عددا من أهم نجوم الغناء من مصر والعالم العربى، واستضافت لطيفة خلال الحلقات الماضية، الفنان وائل جسار، وراغب علامة، وهاني شاكر.