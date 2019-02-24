محمد حماقي لـ "الوفد" ممكن أخوض تجربة سينمائية

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علق المطرب محمد حماقي على ما تردد حول خوضه تجربه سينمائية خلال الفترة المقبلة.
وقال الفنان محمدحماقي في تصريح خاص لـ"الوفد"، "إنني لم أجزم بخوضتجربه سينمائية خلال الفترة المقبلة، ولم أستبعد أيضًا؛ لكن عندما يكون هناك تجربة حقيقية على أرض الواقع سأعلن
يذكر أن النجم محمد حماقي قد خاض تجربة التمثيل مرة واحدة، من خلال مسلسل "لهفة" الذي لعبت بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وظهر حماقي في إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف.
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