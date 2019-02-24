قبل انطلاقها .. القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2019

ساعات قليلة وينطلق أكبر حدث سنوي في تاريخ السنيما والأفلام، والذى ينتظره جميع العاملين بمجال صناعة الأفلام والسينما، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الذى سيحدث اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت أمريكا، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ويتنافس هذا العام العديد من الفنانين والفنانات والمخرجين في محاولة للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام المتميزة.
وفيما يلي، القائمة الكاملة للمرشحين بالفوز بجائزة الأوسكار، وفقا لموقع "جولد ديربي" الأمريكي.
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل مخرج
ألفونسو كوارون Roma
سبايك لي BlacKkKlansman
آدم مكاي Vice
بافل بافليكوفسكي Cold War
يورجوس لانثيموس The Favorite
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة
ياليتزا أباريسيو Roma
جلين كلوز The Wife
أوليفيا كولمان The Favourite
ليدي جاجا A Star Is Born
ميليسا مكارثي ?Can You Ever Forgive Me
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل
كريستيان بيل Vice
برادلى كوبر A Star Is Born
ويليم دافو At Eternity’s Gate
رامى مالك Bohemian Rhapsody
فيجو مورتنسن Green Book
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة
إيمى أدامز Vice
مارينا دى تافيرا Roma
ريجينا كنج If Beale Street Could Talk
إيما ستون The Favourite
راشيل وايز The Favourite
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد
ماهرشالا على Green Book
آدم درايفر BlacKkKlansman
سام إليوت A Star Is Born
ريتشارد إى جرانت Can You Ever Forgive Me?
سام روكويل Vice
جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر
Border
Mary Queen of Scots
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية
All The Stars - Black Panther
I’ll Fight - RBG
The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns
Shallow - A Star Is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتى
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل Sound Mixing
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقى (قصير)
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حى قصير
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
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