بالصور.. نسرين أمين و أحمد رزق و السعدني يحتفلون بعيد ميلاد إيمي سالم

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كواليس عيد ميلاد إيمي سالم، حيث نشرت صورًا من حفل عيد ميلاد الذي حضره عدد من نجوم الفن،

منهم: أحمد رزق، وأحمد السعدني، ومي سليم، وإنجي المقدم.

وعلقت على الصور كاتبه:"كل سنة وانتي طيبة يا إيمي وعقبال مليون سنة، وعيد ميلاد سعيد

وشكرًا علي التجمع الجميل".

يُذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي لرمضان المُقبل بجانب الفنان محمد رمضان من خلال مسلسل "زلزال".