تعرف على موعد ومكان عزاء والدة مصطفى خاطر نجم مسرح مصر

كتب - أحمد أيوب:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، والدة الفنان مصطفي خاطر، نجم مسرح مصر ،بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها إلي إحدى المستشفيات ووافتها

المنية هناك.

ومن المقرر أن يتلقي خاطر العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن مصطفى خاطر يصوّر حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.