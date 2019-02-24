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تعود الفنانة القديرة سميرة صدقى إلى الدراما التليفزيونية بالمسلسل الكوميدى "كتف قانونى"، وذلك بعد غياب عدة سنوات.
وهو مسلسل اجتماعى كوميدى تدور أحداثه حول شاب مصرى "يوسف" حفيد ﻷحدالأثرياء، والذي يقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات، "قشطة" من أسرة متوسطة الحال، ويرفض الجد ارتباط حفيده
يذكر أن "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، نيرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، علاء مرسي، تأليف فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي توزيع محروس المصري، ومن إخراج عادل الأعصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كتف قانونى"..سميرة صدقي تشارك في السباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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