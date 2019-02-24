بعد خضوعها لعملية جراحية في ألمانيا.. إليسا تعود إلى منزلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تطورات الحالة الصحية بعد الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا في بروكسل بألمانيا.

إليسا، عادت إلى منزلها ببيروت، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «عدت إلى منزلي الحبيب اشتقت إليكم»، وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع التغريدة وهنأؤها على سلامتها، كما حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها لعودتها لمنزلها.

وكانت إليسا، قد خضعت مؤخرًا لجراحة لإزالة تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات التي خضعت لها خلال فترة العلاج من سرطان الثدي، وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

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الفنانة اللبناينة، قد كشفت عن تفاصيل الجراحة خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

وكشفت اللبنانية عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

كما أوضحت بعد ذلك أن إخفائها الأمر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، كما أنها أخفت الأمر على والدتها خوفًا عليها.