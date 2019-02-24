وفاة والدة الفنان مصطفى خاطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان المصري مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، بوفاة والدته الأحد 24 فبراير، بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وتم تشييع جثمان والدة الفنان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، ولم يعلن الفنان المصري الخبر لنقابة الممثلين إلا بعد دفن الجثمان، حرصا منه على عدم إزعاج أصدقائه.

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ومن المقرر إقامة عزاء والدة الفنان الراحلة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.

ومن ناحية أخرى يقوم الفنان المصري مصطفى خاطر حاليا بتصوير مسلسل «طلقة حظ»، والذي ينافس به في شهر رمضان المقبل، بعد أن قدم في رمضان الماضي مسلسل «ربع رومي».

ومسلسل «طلقة حظ» من بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنانة أيتن عامر، والفنان خالد أنور، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد أنور، والفنانة إيمي سالم، وغيرهم، ومخرج العمل أحمد خالد أمين.