الممثل الأمريكي روبرت ريدفورد يعلن رغبته في العودة للرسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الممثل الأمريكي روبرت ريدفورد رغبته في تكريس وقت أقل للسينما لمصلحة شغفه الأول وهو الرسم.
وقال الممثل، خلال تلبيته دعوة مكتبة السينما الفرنسية لإلقاء محاضرة، السبت: "ربما حان الوقت لأعود إلى نقطة البداية في حياتي قبل انتقالي إلى التمثيل، عندما كنت أريد أن أصبح فنانا".
وأوضح ريدفورد البالغ 82 عاماً على مرأى من زوجته وحشد من محبي السينما والمعجبين والعاملين في القطاع: "عندما كنت في الـ18 من العمر، لم يكن في بالي سوى أن أكون فنانا ورساما، لذا أتيت إلى فرنسا لأدرس الفن وأرسم، وتخليت بطبيعة الحال عن هذه الفكرة لأصبح ممثلا، وكان ذلك جيدا، لكني قمت بذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية".
وأضاف: "ربما حان الوقت لكي أبتعد وأعود إلى نقطة البداية، أي أن أكون فنانا".
وجسّد ريدفورد دور لص جريء في آخر أفلامه الصادر في الولايات المتحدة نهاية العام الماضي بعنوان "ذي أولد مان اند ذي جن".
وعرضت مكتبة السينما في باريس قبل المحاضرة فيلم "أول ذي بريزيدنتس من" الذي أنتجه ريدفورد وأدى دور البطولة فيه سنة 1976.
وحضر روبرت ريدفورد إلى باريس لتسلم جائزة سيزار شرفية عن مجمل مسيرته، الجمعة.
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