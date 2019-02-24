ميغان ماركل تثير الاعجاب برسومات الحنة على يدها في المغرب

وصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الحامل بمولودهما الأول، إلى منطقة جبال أطلس في المغرب اليوم الأحد حيث سيبديان دعمهما لتعليم الفتاة القروية.

ووصل هاري وميغان إلى الدار البيضاء مساء أمس السبت، حيث سيلتقيان اليوم الأحد بعدد من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة ”التعليم للجميع“ غير الحكومية.

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وقام هاري وميغان بجولة في دار الضيافة فيما خضعت ميغان لمراسم رسم الحنة على يدها. وبدت سعيدة جداً بالرسومات على يدها.

ومن المقرر أن يحضر الزوجان غدا الاثنين أنشطة في العاصمة الرباط تتركز حول علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعامل مع الخيول. كما سيحضران فاعلية للطهي ويلتقيان عددا من رواد الأعمال الشباب.

ومن المتوقع أن يلتقي دوق ودوقة ساسكس بأحد أفراد الأسرة الملكية المغربية في قصر بالرباط.