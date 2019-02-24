خبير يتوّقع "الصلع التام" للأمير هاري خلال أعوام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما كشفت صحيفة دايلي اكسبريس مؤخراً عن الطريقة التي تضاعف بها معدل سقوط شعر الأمير هاري منذ زواجه من ميغان ماركل في مايو الماضي، ها هي تنشر عدة صور تظهر حقيقة فقدانه لشعر المنطقة الوسطى أعلى الرأس وسط مخاوف بدأت تظهر في صفوف محبيه من أنه قد يصبح مثل شقيقه، الأمير ويليام، عما قريب.

ونقلت الصحيفة في الوقت نفسه عن خبير متخصص في سقوط خصل الشعر قوله إنه يرى أن هاري سيصاب بالصلع خلال أعوام.

وأكد هذا الخبير ويدعى سبينسر ستيفنسون أن هاري يدرك المشكلة ويحاول تفاديها قدر المستطاع باستخدامه كونسيلر الشعر الذي يحاول من خلاله التصدي لمشكلة سقوط الشعر في المنطقة الوسطى.

وتابع ستيفنسون، وهو صاحب مركز SpexHair، بقوله "أتصور أنه كان يستعين بكونسيلر الشعر وقت زواجه لكي يحصل على مظهر الشعر الذي يتسم بالكثافة".

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وواصل ستيفنسون "وأنا أتوقع من جانبي أن يواصل هاري فقدان مزيد من الشعر مع مرور الوقت إلى أن يبدأ في مواجهة المشكلة بعلاجات مثبتة، وأنه قد يستعين ببعض أنواع المنتجات الخاصة بكونسيلر الشعر في بعض المناسبات التي يحضرها مستقبلاً".

وختم ستيفنسون بقوله "وبحكم خبراتي في هذا المجال، أرى أنه يتبقى لهاري مدة تتراوح ما بين عامين إلى خمسة أعوام كي يصل لمرحلة الصلع التام من أعلى، إلا إذا بدأ في مواجهة المشكلة من الآن؛ لأنه من الأفضل التعامل مع فقدان الشعر بشكل مبكر".