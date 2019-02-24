ماريا كاري بجسد "السّاعة الرّملية".. شاهدي نتيجة خضوعها لتكميم المعدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباهت المُغنّية العالمية "ماريا كاري" برشاقتها المُفرطة وجسدها المنحوت، عبر صورةٍ نشرتها في إنستغرامها، التقطتها من حفلها الأخير الذي أقامته ليلة الخميس الماضية في لاس فيغاس.

فقد وقفت كاري في كواليس المسرح بينما كانت ترتدي فُستانًا ضيّقًا احتضن جسدها الرّشيق، جاء بلون النيود مع نقشات نمطية باللون الوردي، ولامس الأرض بتصميمٍ يُشبه حورية البحر.

واعتمدت نجمة أغنية We Belong Together مكياجًا ورديًّا ناعمًا، في حين تركت خصلاتها الشّقراء تنسدل بالتسريحة المموجة على كتفيها، وتزيّنت بالمُجوهرات الألماسية.

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وفي تعليقها على الصّورة، كتبت ماريا: "حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر.. لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة. حفلي القادم سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour.

وعلى صعيد رشاقة ماريا، صرّح موقع ET بأنّ النّجمة قد خضعت لعملية تكميم المعدة في شهر نوفمبر من عام 2017، لكن لم يصدر أيّ تصريحٍ رسميٍّ منها بهذا الشّأن.

وأكمل المصدر تصريحاته بأنّه لطالما عانت كاري من مشاكل مع وزنها، سواء بالزّيادة أو النّقصان، فعندما تكون تتحضّر لمشروعٍ جديد، تُصاب بالقلق وتتبع حمية صارمة لتخسر الوزن الزّائد، وبعد انتهاء المشروع، تعود لعاداتها الغذائية غير المُتوازنة، فتكسب الوزن من جديد.