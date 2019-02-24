شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى شبرامنت لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف تصوير أسبوع بسبب الديكورات، عاد النجم محمد رمضان لتصوير مسلسله الرمضانى المقبل "زلزال"، فى شبرامنت، حيث صور رمضان يوما واحدا من أحداث المسلسل وكثف المخرج إبرهيم فخر عدد ساعات التصوير.



محمد رمضان من مسلسل زلزال رمضان 2019

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.