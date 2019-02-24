- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى شبرامنت لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف تصوير أسبوع بسبب الديكورات، عاد النجم محمد رمضان لتصوير مسلسله الرمضانى المقبل "زلزال"، فى شبرامنت، حيث صور رمضان يوما واحدا من أحداث المسلسل وكثف المخرج إبرهيم فخر عدد ساعات التصوير.
محمد رمضان من مسلسل زلزال رمضان 2019
مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان فى شبرامنت لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.