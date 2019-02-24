شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل الأوسكار.. اعرف كام نسخة اتصورت من قصة A Star Is Born والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوى رقم 91، والذى ترشحت فيه النجمة العالمية ليدى جاجا لجائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "a star is born"، وجائزة أفضل أغنية عن "shallow"، وهى أغنية ذات الفيلم.

ولكن ما قد لا يعلمه كثيرون عن فيلم "a star is born"، أنه النسخة الرابعة لذات القصة، وهو فيلم تدور أحداثه فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم.

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A Star Is Born، الفيلم الذى أنتج فى العام 2018، الذى أنتجه وأخرجه برادلى كوبر، وكتبه إريك روث وكوبر وويل فيترز، هو إعادة إنتاج للقصة ذاتها ولكن بصيغ مختلفة، حيث يعود الفيلم الأصلى لعام 1937، والذى أعيد إنتاجه خلال عامى 1954 و1976، وأخيرًا فى العام 2018.

فيلم A Star Is Born ، أصبح مرشحًا لـ7 جوائز ضمن ترشيحات المنافسة على جوائز الأوسكار 2019، والجوائز التى ينافس عليها الفيلم، هى "أفضل فيلم، أفضل ممثلة، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل Sound Mixing، أفضل كتابة لسيناريو مقتبس، أفضل أغنية أصلية".