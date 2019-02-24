شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريم عائلة مصطفى شعبان فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم مصطفى شعبان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "أبو جبل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويدخل مصطفى المنافسات معتمدًا على العائلة فى أحداث العمل حيث تدور القصة حول عائلة "أبو جبل" الصراعات مع أخوته وأعمامه.



حريم عائلة أبو جبل

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.



جانب من كواليس المسلسل