شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مصطفى خاطر والعزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها أحد المستشفيات، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، ولم يبلغ خاطر نقابة الممثلين إلا بعد دفن الجثمان لعدم أزعاج أصدقائه وخلافه.

ومن المقرر إقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب.

يذكر أن مصطفى خاطر يشارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بلبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.