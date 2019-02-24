إيرادات السبت.. "Alita" في الصدارة و"Glass" يحافظ على بقائه بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 23 فبراير، إيراد قُدر بـ 183 ألفًا و209 جنيهات.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 57 ألفًا و526 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم " What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 54 ألفًا و838 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 44 ألفًا و397 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ40 ألفًا و400 جنيه، في المركز السادس يأتي فيلم " The Mule" بطولة Bradley Cooper، والذي حقق 40 ألفًا و83 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم " The Lego Movie 2"، والذي حقق 38 ألفًا و726 جنيهًا.

وذهب المركز الثامن لفيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 35 ألفًا و218 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 30 ألفًا و946 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم"The Upside" بعد تحقيقه 24 ألفًا و136 جنيهًا.