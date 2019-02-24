محمد اسماعيل - القاهرة - واحتل فيلم الإثارة والرعب "122" المركز الثالث، وحقق أمس 74 ألفًا و249 جنيهًا. "122" أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني.

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات السبت.. "قصة حب" بالمركز الثاني و"122" يتفوق على "جريمة الإيموبيليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.