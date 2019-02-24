بـ"كانيولا" في كفه.. "عزالعرب" وأيتن عامر يكشفان عن مرض ابنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر مدير التصوير محمد عز العرب، زوج الفنانة أيتن عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة كشف من خلالها عن تعرض نجله "يوسف" البالغ من العمر خمسة أشهر، لأزمة صحية.

وظهرت في الصورة يد عز العرب ممسكة بكف نجله الصغير، بعد تعليق الـ"كانيولا" فيه لتركيب المحاليل، وكتب: "يا رب، اللهم إنك وهبت لي يوسف من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك من غير حول مني ولا قوة".