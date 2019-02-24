بعد الأزمة الأخيرة.. سما المصري توجه رسالة نارية لتركي آل شيخ

تركي آل الشيخ

وجهت الفنانة سما المصري رسالة لرئيس نادي بيراميدز السابق المستشار تركي آل شيخ ، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سما علي الصورة قائلة: " أنا ماكنتش عايزة أعلق علي اللي بيعمله الراجل دا في مصر بس ناس كتير طلبت رأيي وإنتوا عارفيني مابعرفش أسكت بس البوست دا للزمن سجلوه وافتكروه كويس الراجل دا لا هيكمل في الكوره ولا في الفن..يعني لا هيستمر رئيس لنادي بيراميدز ولا هيعمل شغل لكل الفنانين اللي تعاقد معاهم وابقي قولوا سوسو قالت هي حلاوة روح شوية كده وخلاص".

وتابعت: "بصراحة هو حد مستفز جدًّا بالنسبة

لي ومن ساعة ما جه مصر والجماهير مشحونة والشباب زعلانة علي البلد والأندية عمالة تشتم في بعض.. الأهلي والزمالك أكبر منك ياعم الحج ماشي.. والجمهور مش هيسيبك هيشتمك تاني عشان إنت مش عارف تخليهم يحبوك بسبب تصرفاتك وتصريحاتك المستفزة العنترية كأن الباشا هو صاحب البلد واحنا ضيوف عنده.. مرة يقول هاسحب استثماراتي و مرة هارجع عن قراري".

وأضافت المصري: "ياعم خليك قد كلمتك مرة ولا اتعديت من حنفي وبقيت تقلده.. ياعم هي مصر مستنياك تستثمر فيها..إنت هتنزل أبونا ماتنسحب وتمشي وتريحنا من

الموال دا وترتاح.. إنت بتحب الشو وبس و مصر أكبر من أي حد في الدنيا ومنك إنت بالذات..فوق إحنا التاريخ والحضارة والملك عبدالله الله يرحمه كان عارف قيمه مصر والملك سلمان هو والشيخ زايد رحمة الله عليه وياما وقفوا جنب مصر من غير ماحد يقول عملت واديت ودفعت وولادهم برضو بيحبوا مصر بجد".

وأخيرًا قالت سما المصري: "عيب عليك مصر خيرها علي الدنيا كلها وعلي المنطقة بالكامل.. طبعًا كلامي مش هيعجبك فهتسلط أبو لسان طويل بتاعك يطلع يشتمني زي مادايما بتسلطه يشتم اللي مش عاجبك بس عادي أبو لسان طويل بيشتمني بيك ومن غيرك هو مش طايقني من أيام ماكنت باشتم الإخوان وهو بيقول عليهم فصيل وطني شريف ولو ناسي هافكره بالفيديو..ياضنايا مصر فوق الجميع إوعي تنسي ياكابتن بس لو نسيت الجمهور هيفكرك ياطال عمره".

