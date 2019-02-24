وفاة والدة مصطفي خاطر نجم مسرح مصر بعد صراع مع المرض

مصطفي خاطر

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عن وفاة والدة الفنان مصطفي خاطر، نجم مسرح مصر ،بعد تعرضها لازمه صحيه،أنتقلت على إثرها الي أحد المستشفيات ووافتها المنية هناك، وذلك من خلال حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكتب عضو مجلس نقابه المهن التمثيليه الفنان "ايهاب فهمي"، عبر حسابه قائلًا: "عزاء والدة الفنان مصطفي خاطر ،سيقام الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".



يذكر أن مصطفي خاطر احتفل أمس مع

طاقم عمل مسرح مصر، بآخر أيام الموسم السادس، ويشاركه في بطولتها الفنان أشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشباب منهم على ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، أوس أوس، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، وغيرهم.