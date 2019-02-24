غدًا.. المنتدى الثقافي النمساوي بالقاهرة يعرض الفيلم الصامت "ميتروبوليس" بمركز الفيلم البديل

فيلم متروبوليس

كتبت - إيمان العوضي :

يعرض المنتدى الثقافي النمساوي بالقاهرة، الفيلم الصامت "متروبوليس" في مركز الفيلم البديل، وذلك يوم غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن فيلم "متروبوليس" رائعة المخرج النمساوي المولد فريتس لانج، يعتبر تحفة فنية حقيقية في مجال أفلام الخيال العلمي، وهو من أكثر الافلام الصامتة تأثيرا في تاريخ السينما،

تم اخراجه عام 1927.يدور الفيلم في إطال علمي خيالي في مدينة مستقبلية مرعبة، يعيش فيها الاغنياء في رفاهية ويتنفسون الهواء النقي في أعلي المدينة بينما يعمل الفقراء في مصانع ويزحفون لمنازلهم التي تقع تحت الارض.ويسبق عرض الفيلم محاضرة قصيرة للدكتور توماس بالهاوزين، المتخصص في مجال صناعة الافلام النمساوية، ويتبعه مباشرة عرض فيلم "متروبوليس"، كما أن الفنانة المصرية رانيا فؤاد قامت برسم لوحات فنية استلهامًا من أحداثه، وسوف يتم عرض هذه اللوحات بمناسبة هذا الحدث.جدير بالذكر أنه في عام 1927، حين تم عرض الفيلم، لاقي فشلًا ذريعًا، ولكنه اليوم يعتبر علامة من علامات السينما وتحفة فنية من زمن الافلام الصامتة.