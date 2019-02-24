شاهد..راغب علامة يتجوّل بالدراجة في شوارع باريس

نشر الفنان راغب علامة، صورة جديدة له ظهر خلالها يتجوّل في شوارع باريس على دراجة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق "علامة" علي الصوره قائلاً: "باريس يا زهرة الحرية"، وتفاعل جمهوره ومتابعيه معبرين عن إعجابهم الشديد بإطلالته. يذكر أن آخر أعمال المطرب راغب علامة أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.

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