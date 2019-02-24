بالصور: نجم فريق روما يطالب والدته بالتوقف عن نشر صورها “المثيرة” !

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 فبراير 2019 05:45 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

طالب نجم فريق روما الإيطالي، نيكولو زانيولو، والدته بالكف عن نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة وغير مناسبة لعمرها.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، كان قد قاد فريقه للفوز بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المنصرم ضد بورتو البرتغالي، في المباراة التي دارت رحاها بملعب أولمبيكو، ودوّن على هدفي فريقه ليصبح أصغر مُسجل إيطالي لثنائية في تاريخ البطولة.

وعلّق زانيولو على صورة لوالدته فرانشسكا كوستا عبر انستجرام وقال “أوقفوا أمي، ماذا تفعلين بفمك في هذه الصورة؟ عمرك 40 عامًا”.

واعتبر اللاعب المتألق أن مثل هذه التصرفات لا تتناسب مع البيئة والثقافة الإيطالية، خاصة مع وجود عدد كبير من المتابعين لحساب والدته قارب على الوصول إلى ربع مليون متابع.

زانيولو انتقل إلى صفوف فريق العاصمة الإيطالي طليعة هذا الموسم قادمًا من إنتر ميلانو، في صفقة بخسة للغاية لم تتعد 5 ملايين يورو، وأصبح خلال فترة وجيزة النجم الأول في قلوب مشجعي الفريق، حيث أرتأورا فيه فرانشسكو توتي الجديد على حد وصف الصحافة الإيطالية.

مدرب الفريق، إيزيبيو دي فرانشسكو، منح اللاعب الثقة وأعطاه مقعدًا أساسيًا في 3 مناسبات من أصل 7 شارك فيها الفريق بمباريات دوري أبطال أوروبا، كان أحدها مباراة ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو بدوري المجموعات.

إجمالًا بدأ زانيولو بشكل أساسي في 11 مباراة من أصل آخر 13 ببطولة الدوري الإيطالي وسجل 5 أهداف إضافى إلى 3 تمريرات حاسمة، قبلًا لم يتمكن من المشاركة سوى 23 دقيقة في الجولات العشر الأولى، وهو ما يعكس حجم الثقة الممنوحة للاعب من قبل مدربه.

وينتظر روما مباراة من العيار الثقيل على أرضية ملعب دراجاو بالبرتغال بالثالث من الشهر القادم، في إياب ثمن نهائي الأبطال حيث سيستعيد بورتو خدمات نجومه المصابين، فيما سيخوض الجيالوروسي موقعة بولونيا بالدوري يوم الإثنين القادم بالجولة الـ 24 من البطولة على أرضية الأولمبيكو.