كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سميرة صدقي تعود بـ"كتف قانوني" في رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود الفنانة القديرة سميرة صدقى، إلى الدراما التلفزيونية بالمسلسل الكوميدى "كتف قانونى" بعد غياب عدة سنوات .

"كتف قانونى"، مسلسل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه حول شاب مصري "يوسف"، حفيد ﻷحد الأثرياء، والذي يقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات، "قشطة" من أسرة متوسطة الحال، ويرفض الجد ارتباط حفيده إلا أن يجتهد ويثبت وجوده .

كتف قانوني بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، احمد سلامة، نيرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، علاء مرسي، تأليف فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي، توزيع محروس المصري، ومن إخراج عادل الأعصر.