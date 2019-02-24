بورا جولصوي يكشف جنس مولوده المنتظر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان التركي بورا جولصوي الشهير بـ«مراد» لاستقبال مولوده الأول من زوجته نيلوفر جوربوز، حيث دخلت الأخيرة شهرها السابع من الحمل.

صاحب شخصية «مؤيد» في مسلسل «عودة مهند» كشف عن جنس مولوده المنتظر، وهو ذكر، في الوقت الذي رفض فيه الكشف عن الاسم الذي اختاره وزوجته للمولود.

بورا احتفل بزفافه على نيلوفر بعد قصة حب جمعتهما استمرت لـ5سنوات، وذلك في سبتمبر 2018، حيث كانت العروس حاملاً في شهرها الثاني.

يُذكر أن بورا جولصوي سبق له الزواج من الفنانة التركية بورجو كارا الشهيرة بـ«زينب»، حيث انفصل عنها بعد 10 أشهر فقط، وقد احتفلت الأخيرة بزفافها على المخرج التركي فيرات بارلاق فبراير 2017، ورُزقت منه بمولودها الأول «علي تشاينز» سبتمبر 2017.

من ناحية أخرى، يُعرض لبورا جولصوي حالياً مسلسل «ابنتي»، والذي يشارك في بطولته أمام الطفلة بيرين جوكيلديز والفنانة ليلى ليديا توغوتلو.