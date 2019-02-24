مشادة كلامية بين خطيبة شقيق أصالة السابقة ومتابعيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلاً غنائيًا خيريًا لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقدم الحفل الدكتور نبيل فوزي، رئيس جمعية We care الخيرية، والذى أعلن عن تبرع الفنانة أصالة بكامل أجرها فى الحفل لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه الشكر لدعمها لهم.

أصالة، قدمت خلال الحفل للمرة الأولى أغنية «بنت أكابر»، التي صورتها في الفيوم بمصر، باللهجة الصعيدية وحازت على إعجاب حضور الحفل، كما حرصت على تقديم أغنية دينية بعنوان المصطفى بمشاركةالمنشد الديني إيهاب يونس، بمصاحبة رقصة التنورة، وعلقت أصالة عليها بأنها تقدم اغاني دينية على طريقتها.

ورغم التنوع الغنائي وصوت أصالة، على المسرح إلا أن البعض انتقد إطلالتها الأمر الذي دفع الاستايلست اللبنانية مايا حداد، الخطيبة السابقة لأنس نصري شقيق الفنانة أصالة، للرد على هجوم متابعيها بألفاظ قاسية واصفة ملابسهم بـ «أكياس الزبالة».

وكانت أصالة، قد أطلقت مؤخرصا أغنيتها الخليجية الجديدة، والتي تحمل اسم “لحظات اللقا”، وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ميزان، والحان بندر سعد، وقام بتوزيعها ياسر ماجد.