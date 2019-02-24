ريهانا تتابع مباراة رياضية مع حبيبها الملياردير العربي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شوهدت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ريهانا، البالغة من العمر 31 عاما، برفقة حبيبها الملياردير السعودي، ورجل الأعمال حسن جميل، وهما يشاهدا مباراة بين فريق لوس انجلوس ليكرز، ضد فريق هيوستن روكتس بوجود بعض الاصدقاء.

وكانت العلاقة العاطفية بين ريهانا وحبيبها الملياردير قد عادت مجددا بعدما انفصلا لفترة، وجاء ذلك بعد اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات في السابق.

ويبدو أن الثنائي يحاولا منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها حيث يحاولان قدر المستطاع الحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.

وعلى جانب أخر، تمكنت الشرطة من القبض على شقيق المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ​ريهانا​، والذي يدعى ​ريري فنتي​، والبالغ من العمر 29 عاماً، وجاء ذلك بعد إتهامه بالإعتداء على شخصين في اليوم نفسه في بربادوس جزر الأنتيل الصغرى.

وظهر شقيق النجمة العالمية اللامعة في المحكمة أمام قاضي التحقيق أنيكا جاكسون يوم الجمعة في 1 من شهر فبراير الجاري، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأفرج عنه بكفالة قدرها ألف دولار وأمر القاضي بحضور جلسة الاستماع التالية في 6 يونيو القادم.