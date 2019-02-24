هيفاء وهبي ترد على اتهامها بالتشجيع على المثلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، للعديد من الانتقادات مؤخرًا بعد نشر أول صور لخط إنتاج أزياء يحمل اسمها.

هيفاء وهبي، واجهت اتهامصا بالتشجيع على المثلية بسبب الألوان التي ظهرت على إحدى معروضاتها، والتي تمثل الوان قوس قزح، والذي يمثل علم المثليين، وردت على ذلك قائلة: «هناك من يحاول التشويش على نجاحي».

وأضافت في تصريحات صحفية: «إطلاق خط أزياء خطوة تعني لي الكثير، وأحاول إرضاء نفسي وأهلي وجمهوري، الذي اعتبره الداعم الأول لي في كل خطواتي الفنية وغير الفنية.

وتابعت: «استخدم ألوانا تدعو للسعادة والتفاؤل والبهجة، ومن يرى الأمر بطريقة أخرى فهو فقط يريد التشويش على نجاحي، وهؤلاء موجودون ومعروفون ولا يفعلون شيئا سوى إثارة المشاكل حول أي نموذج ناجح، خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة في الغناء والتمثيل والحفلات، وأخيرًا في إطلاق خط أزياء وعلامة تجارية تحمل اسمي».

واستطردت: «لم أتأثر بمثل هذه الحملات، فقط أركز في عملي، وفي خطوتي الجديدة التي حققت نجاحا وانتشارا في الدول العربية والأوروبية منذ أول أسبوع لإطلاقها».

من ناحية أخرى، تتغيب هيفاء وهبي عن دراما رمضان هذا العام، بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل «لعنة كارما»، تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة وإنتاج ممدوح شاهين في ثاني تعاون بينه وبين هيفاء وهبي بعد مسلسل «الحرباية».