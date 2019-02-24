بيلين كارهان: اشتقت للعودة إلى الدراما

متابعة بتجـــــــــــرد: استغلت النجمة التركية بيلين كارهان، تواجدها بالمؤتمر الصحفي الخاص بإحدى شركات التجميل والتي اختارتها لتكون الوجه الإعلاني لها لتكشف عن اشتياقها للدراما التليفزيونية. ووفقًا لتقرير نشره موقع Gecce التركي قالت بيلين: “هناك سيناريو مسلسل انشغل بقراءته في الوقت الحالي.. وأتمنى العودة للدراما في أسرع وقت”. يُذكر أن بيلين كارهان تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي في شهر يونيو من عام 2014، ووضعت مولودها الأول “علي ديمير” في ديسمبر 2014 وأنجبت ابنها الثاني “جان أيوب” في مارس 2017.

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