مارادونا يقفز على “الترامبولين” ويلعب مع الأطفال – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: أشعل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مواقع التواصل الإجتماعي بخفّة ظلّه. قد انتشر بشكل كبير مقطع فيديو له وهو يلهو في أحد مراكز الألعاب المخصصة للأطفال. وظهر مارادونا بطريقة غير مألوفة لعشاق كرة القدم، اذ راح يقفز على ” الترامبولين” ويلعب مع أحد الأطفال.

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