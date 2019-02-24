بالصور- وليد توفيق مع زوجته الجميلة جورجينا رزق في دبي

Feb 24, 2019 خصّ النجم العربي وليد توفيق جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور تجمعه مع زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق. أطل “توفيق” برفقة زوجته جورجينا رزق في حفل جائزة The luxury network في دبي، حيث سرقت الانظار بجمالها وملامحها الفاتنة وسحرها وطلتها البهية. التعليقات المميزة انهالت على الصور من قبل المتابعين الذين تمنوا لهما دوام الحب. نذكر ان آخر اعمال وليد توفيق كليب أغنية “بغار عليك“ انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”، اخراج زياد خوري. اغنية “بغار عليك” من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.







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