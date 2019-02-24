نجوى كرم تشوّق المُشاهدين لحلقة ديو المشاهير.. والجمهور يترقب النتيجة النهائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها للحلقة النهائية من برنامج ديو المشاهير، والتي ستحييها الليلة على قناة إم تي في اللبنانية.

ونشرت كرم صورة عبر إنستغرام من تدريباتها على المسرح، ظهرت فيها بإطلالة سوداء بالكامل، عبارة عن طقم من قطعتين؛ بلوزة وبنطلون تميزا بالشراشيب.

ويلاحظ أن الفنانة اللبنانية اعتمدت مؤخرًا اللون الأسود في أكثر من إطلالة، فبعدما ظهرت بالفستان الأسود في الحفل الذي أقامته شركة روتانا، ارتدت كرم فستانا أسود قصيرا في أولى حلقات برنامج أرابز غوت تالنت، والذي تُشارك في لجنه تحكيمه إلى جانب علي جابر والفنان أحمد حلمي.

ويترقب جمهور نجوى كرم حضورها الليلة في برنامج "ديو المشاهير" والإطلالات التي ستعتمدها، ويشارك الفنان جوزيف عطية في السهرة النهائية الليلة، والتي ستنتهي بفوز أحد المتسابقين الثلاثة: الفنان الكوميدي عباس جعفر، الفنانة فاليري ابي شقرا، والوليد الحلاني باللقب.

يُشار إلى أن عددا كبيرا من الجمهور والنقاد قد راهنوا على فوز الحلاني، مؤكدين أن النتيجة محسومة منذ بداية البرنامج لصالحه، فيما توقع قسم آخر أن يفاجئ الفنان الكوميدي عباس جعفر الجمهور ويحصد اللقب بسبب شعبيته الكبيرة.