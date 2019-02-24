شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر لأول مرة مع مصطفى شعبان فى الدراما بمسلسل "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث انتهت من تصوير أول أسبوعين الفترة الماضية وتستعد لاستكمال مشاهدها فى الديكورات الخاصة بها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويشهد عام 2019 تعاون نجلاء بدر للمرة الأولى مع مصفى شعبان فى الدراما بمسلسل "أبو جبل" انتاج سينرجى . مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

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