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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر مدير التصوير محمد عز العرب، زوج الفنانة أيتن عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة كشف من خلالها عن تعرض نجله "يوسف" البالغ من العمر خمسة أشهر، لأزمة صحية.
وظهرت في الصورة يد عز العرب ممسكة بكف نجله الصغير، بعد تعليق الـ"كانيولا" فيه لتركيب المحاليل، وكتب: "يا رب، اللهم إنك وهبت لي يوسف من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك من غير حول مني ولا قوة".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كانيويلا" في كفه.. "عزالعرب" وأيتن عامر يكشفان عن مرض ابنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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