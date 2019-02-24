خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

قالت الفنانة السورية جيني أسبر، إنها تلقت أولى هدية عيد حب في حياتها من حبيبها الأول “الأوكراني”، وكانت عبارة عن معدن رخيص لازالت تحتفظ به إلى اليوم.

وأوضحت خلال حوارها مع مجلة “لها”، أن عمرها عند مرورها بأول قصة حب أكدت أنها كانت في سن الثالثة عشر من عمرها.

وأشارت إلى أغرب هدية تلقتها فكانت عبارة عن علب كثيرة موضوعة داخل بعضها البعض، استغرقت منها وقتًا طويلًا حتى فتحتها، وفي آخر علبة وجدت صورة لها مع الـ”الفانز”.

وأكدت الفنانة السورية أن أغلى هدية تلقتها في حياتها كانت عبارة عن خاتم «سوليتير» من زوجها السابق عماد ضحية منتج فني سوري.

وكشفت عن أقبح هدية تلقتها قائلة: “قميص نوم (بيبي دول) أحمر لا أعرف هوية مرسله، لكن ذوقه في الملابس رديء جدًا”.

وروت الفنانة، قصة تعرضها للخيانة، بقولها: “الأمر لا يتوقف على الخيانة الجسدية، بل يتعدّاها إلى ما هو أهم، إذ أرى أن بين المحبّين أسرارًا وأمورًا خاصة مقدّسة، يجب ألاّ يعرفها أحد، وحين يخوض الشريك في علاقة أخرى، تخرج هذه التفاصيل إلى العلن، عندما يرتبط الرجل بامرأة أخرى، فكأنه يفتح الباب على حياته الشخصية كلها”.

وأضافت: واجهت الخيانة بشجار كبير جدًا مع الشخص الذي تمسّكت به لظروف معينة، كأن أحافظ على منزل الزوجية وعائلتي وابنتي، ولكن حين شعرت أنني فعلت ما بوسعي من دون جدوى في مقابل إصرار الطرف الآخر على الخطأ، أُنهيت كل شيء وأُخرجته من حياتي، وحسبتُ كأنه لم يكن موجودًا فيها أصلًا، وفقدت كل شعور تجاهه، فلا أكرهه ولا أحبّه”.