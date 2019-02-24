شاهد: سارة الودعاني تقيم حفل استقبال فخم لابنها.. وتصرف غريب يعرضها للتجريح

استعرضت خبيرة التجميل سارة الودعاني حفل استقبال ابنها سعد على سناب شات، فكشفت اللقطات المختلفة على الأجواء الفخمة التي حرصت على توافرها.

سارة الودعاني أقامت حفل استقبال فخم لابنها الأول سعد، كشف اللقطات المختلفة عن شرائها أعداد كبيرة من الحلوى خاصة الشوكولاتة مع أطباق مأكولات متنوعة، كما حرصت على وضع اسم الصغير على أكياس الهدايا التي ستهديها للضيوف، مع قطع اكسسوار زينت بها المكان.

وأبدت سارة الودعاني إعجابها الشديد بمفارش الأسرة التي حصلت عليها، سواء في المستشفى أو في منزلها التي صممت خصيصاً لها وجاءت مزينة بالخيوط.

ومن جهة أخرى، تعرضت سارة الودعاني لهجوم عنيف على إثر تدشينها حساب لابنها سعد على انستقرام، رغم أن الصغير لم يتجاوز عمره الأسبوع من الأساس!

ونشرت سارة الودعاني صورة لابنها على انستقرام مع حرصها على إخفاء ملامحه، ثم طلبت من متابعيها أن ينضموا إلى حسابه قائلة: “سعد يستقبلكم في حسابه الخاص لو سمحتو”.

تصرف سارة الودعاني عرضها للانتقادات حيث أبدى الكثيرون استغرابهم من إقدامها على هذه الخطوة وهو مولود رضيع، ليوجه لها اتهام أنها تحاول كسب المزيد من الإعلانات من خلاله.

لم يخل الأمر من مباركة محبي سارة الودعاني لها على مولودها وحسابه الجديد، ولم يمر سوى يوم وأصبح حساب الصغير سعد يضم أكثر من 14 ألف متابع له.

سارة الودعاني تفاجئ الجميع بتدشين حساب لابنها