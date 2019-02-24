بالفيديو: سعودي يحصل على باز ذهبي استثنائي بعد عرضه الذي أشعل عرب غوت تالنت

استطاع المتسابق السعودي هاشم أن في Arabs Got Talent أن يحصل على الباز الذهبي، بعد عرضه الاستثنائي الذي أثار إعجاب لجنة التحكيم بشدة والحضور.
المشترك السعودي قدم عرضاً راقصاً من نوع خاص، حيث أدى استعراض راقص مستوحى من روح المستقبل، استطاع به أن يذهل لجنة التحكيم مع مقدمي البرنامج ريا أبي راشد وقصي خضر.
وبعد أن أنهى المتسابق السعودي عرضه اللافت، دخل على الفور كلاً من ريا أبي راشد وقصي خضر ووقفا أمام لجنة التحكيم ليضغطا على الباز الذهبي الذي نقل المشترك إلى المرحلة النهائية دون دخوله في أي من التصفيات.
ويعد حصول المتسابق السعودي على الباز الذهبي أمراً استثنائياً، بعد أن منح البرنامج الحق لمقدمي البرنامج أن يضغطا على الزر للمواهب التي تثير إعجابهما.
الجدير بالذكر أن هناك أنباء تفيد بأن الموسم السادس من عرب غوت تالنت الجاري عرضه الآن ربما يكون الأخير، إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر حتى الآن.
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