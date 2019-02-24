تعرف على موعد حفل عمرو دياب القادم في دبي

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عمرو ديابكتبت - إيمان العوضي :
يستعد الميجا ستار عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في الإمارات علي خشبة مسرح مدينة دبي للإعلام، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس.
ومن أن المقرر أن يشعل الهضبة الحفل بباقة منأجمل أغانية التي تملأ جمهوره ومحبيه بالحماس، وتتنوع بين القديم والحديث منها "قمرين، يا أجمل عيون، معاك قلبي، تقدر تتكلم، أحلي وأحلي، معدي
يذكر أن عمرو دياب أحيا قبل يومين حفل غنائي كبير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأشعل الأجواء وسط حضور عدد كبير من جماهيره ومحبيه الذين امتلأوا بالحماس وتزايدت هتافاتهم حتي آخر لحظة من الحفل.
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