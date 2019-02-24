شاهد.. عائشة بن أحمد من كواليس مسلسل "أبو جبل"

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة تجمعه بالفنان دياب من كواليس مسلسل "أبو جبل"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت "عائشة" علي الصورة قائلة: "مسلسل أبو جبل ... عائشة بن أحمد"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها النجاح والتفوق ومتشوقين لمشاهدة مسلسلها الجديد، الذي يتم عرضه في شهر رمضان القادم2019. ويشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل"، مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وتأليف محمد سيد بشير، وأخرج أحمد صالح.

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