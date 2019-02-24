- 1/2
- 2/2
هنأ نجم "مسرح مصر" الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان بيشوى طاهر بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث نشر "الميرغني" صورة تجمعه بصديقه وعلق عليها: "كل سنة وانت جدع يا صاحبي يا أبو الرجولةويارب تبقى سنة سعيدة عليك".
يشار إلى أن فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، ويضم كل من "علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، حمدي الميرغني،ومصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"،كريم عفيفي، دينا
جدير بالذكر أن حمدى الميرغني يشارك في مسلسل"سوبر ميرو" بطوله إيمى سمير غانم وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حمدي الميرغني لـ بيشوي طاهر: كل سنة وأنت جدع يا أبو الرجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.