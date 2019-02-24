الحلقة الـ31 من مسلسل الطائر المبكر تعيده من جديد للصدارة

جان يامان وسنام

كتبت - إيمان العوضي :

تصدر المسلسل التركي الشهير "الطائر المبكر" بحلقته الـ31 تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بالسعودية، والتي عرضت أمس السبت، حيث حققت نسبة مشاهدة عاليه عن الحلقات السابقة.

ودارت أحداث الحلقة حول استمرار سنام في استمالة قلب جان لها من جديد، لكن ظهور بولين أفسد كل مخططها لأنها عرضت عليه السفر معها

لتركيا للعمل، وقد أخبر سنام أنه قبل بالعرض.

جدير بالذكر أن مسلسل الطائر المبكر، من بطولة ديميت اوزديمير، جان يامان، اوزنور سيرتشيلار، و يُعرض السبت من كل أسبوع على قناة star tv التركية.