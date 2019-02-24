محمد الحلو يتعاون في ألبومه الجديد مع هشام الجخ

كتبت - مي صادق فاجأ الفنان محمد الحلو جمهور الشاعر هشام الجخ، خلال الحفل الذي أقيم منذ يومين بمكتبة الإسكندرية، تقديم إحدى الأغنيات الوطنية ببداية الحفل، من كلمات "الجخ"، وألحان محمد سعد. الوطنية ببداية الحفل، من كلمات "الجخ"، وألحان محمد سعد. وأعرب "الجخ"، عن سعادته العارمة لهذا التعاون المميز الذي جمعه بـ محمد الحلو، وقدم وعد لجمهوره بتعاون آخر وربما ألبوم كامل من كلماته سيغنيها الحلو في الفترة القادمة.

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