بالصور- أحمد حلمي يرقص وثنائي يصيبان نجوى كرم بـ"الجنون".. لقطات ثان حلقات "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت أمس السبت 23 فبراير، الحلقة الثانية من برنامج "Arabs Got Talent" بموسمه السادس على MBC مصر مع مواهب جديدة، تميّز بعضها وضمن الانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة، فيما لم ينل البعض الآخر قبول لجنة التحكيم المؤلفة من علي جابر، نجوى كرم، وأحمد حلمي.

بدأت الحلقة مع ياسين الحبوبي من تونس، وكانت موهبته في الرقص على طريقة الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، والذي تعلمه من "يوتيوب" بتشجيع من والده. وعلّق حلمي إعجابًا بموهبته قائلاً: "عفريت يا ياسين، وتستحق الوقوف على مسرح كبير ليشاهدك الآلاف"، وأبدت نجوى إعجابها بما قدمه، وأشاد علي بوقفته وثقته بنفسه، وحصل على "3 نعم". كما انتقل حلمي إلى المسرح ليقوم ببعض الحركات الراقصة بأسلوب مايكل جاكسون.

وقدم المتسابق هاشم محمد حسين هاشم من السعودية، عرضًا للطائرات المسيّرة عن بُعد، واستعان فيه بالمؤثرات البصرية والجرافيك. وشرح الشاب أنه يمتلك هذه الموهبة منذ كان في سن 13 عامًا، وطوّرها خارج بلده بمزيد من التمرن والمشاركات مع فرقة عالمية (أشر وريانا وجاستن بيبر). واعتبر جابر أن المشترك قدم شيئًا جديدًا على المسرح، وأثنى حلمي على العرض ووصفه بـ"المدهش، أبهرني"، وما هي إلاّ لحظات حتى دخل قصي خضر وريا أبي راشد إلى المسرح، ليضغطوا على البازر الذهبي.

ووسط حماسة الجمهور، وصل إلى المسرح ثنائي يقرأ لغة هما الوحيدان اللذان يجيدان قراءتها، وهو ما أثار استغراب اللجنة. جورج أدريان وبيشوي طلعت من مصر، أمكنهما التواصل مع بعضهما بطريقة غريبة، بواسطة لغة التخاطر إذا صح التعبير. درس الشابان التخاطر لـ 3 سنوات وطبقاه في البرنامج. فكان كل قطعة يحملها جورج ويرفعها، يعرف بيشوي ما هي وهو مغمض العينين، كما تمكن من فضح الأرقام السرية للبطاقة الائتمانية الخاصة بالعميد علي جابر. وعلقت نجوى بالقول: "يخرب بيتكن جننتوني"، وخرجا بـ "3 نعم".

أما الأخوة مسعودي، فهم سفيان وياسين وكريم، فتعلموا مهاراتهم من والدهم في المغرب، مذ كانوا في عمر السنتين، ويعملون معًا منذ ذلك الحين، في مجال تقديم الألعاب البهلوانية التي تعتمد على لياقة بدنية عالية. ووقف ياسين وكريم على المسرح ليقدمان عرضًا يعد من الأقوى، واستحقا 3 نعم من اللجنة.

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ومن الرياضة إلى الموسيقى، مع عزف على آلة البيانو من تامبي جموق، وهو سوري الجنسية يقيم في تركيا. ولفت إلى أن "هذه الآلة جذبتني، وتعلمتها عبر الانترنت ومشاهدة الأوركسترات العالمية، لمدة أربع سنوات". سألته نجوى إذا ما كانت أربع سنوات كافية له ليتقدم إلى هذا البرنامج، فعلق بالقول إن أحد كبار الموسيقيين العالميين توفي عن عمر يناهز 90 عامًا، وظلّ حتى أيامه الأخيرة يتمرن 4 ساعات يوميًا لتطوير موهبته وصقلها، ما يعني أن لا حدود للتعلم. فردّت نجوى أن "هذه أفضل إجابة من مشترك في البرنامج". وأبدع تامبي عزفًا وخرج بـ 3 نعم من اللجنة.

وكان الموعد بعد ذلك مع "مياس جروب"، الفرقة التي تقدم رقصًا تعبيريًا يمزج الفولكلور الصيني بالموسيقى الشرقية على وقع أنغام موسيقى أغنية "أنت عمري" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم ولحن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب. وأوضح نديم شرفان المشرف على الفرقة أننا نريد أن نحلم، ثم أطلت مجموعة من الشابات ترقصن في حركة منسجمة ومتناسقة، وأثنى جابر على اللوحة وتميز الفرقة وكذلك فعل حلمي، فيما عبرت نجوى عن إعجابها عبر الضغط على البازر الذهبي.

وبعد تعاقب مجموعة من المشتركين في الظهور على المسرح، الذين لم يجدوا قبولًا من اللجنة، حان دور الفرقة الكويتية "Lapa- Loyac Academy"، التي تسعى إلى العمل مع الأطفال من اللاجئين بهدف مساعدتهم وتعليمهم الفن والرسم والاستعراض. واستطاعت الفرقة لفت الانتباه، وأبدى جابر إعجابه بتقديمها قصة قديمة باستخدام الفن المعاصر، وحصلت على 3 نعم. وأدت أسمهان سيمون من الجزائر، أغنية من التراث الأمازيغي، وحصدت 3 نعم وسط تحفظ من نجوى.

وتناوب على الظهور على المسرح بعد ذلك مجموعة من المواهب تأهلت إلى العروض المباشرة، وحصل حسن الصغير من مصر على 2 نعم من نجوى وحلمي، ولا من جابر عن الخداع البصري وألعاب الخفة، ثم لويزا غرداوي من الجزائر عن الرقص التي حصدت 3 نعم، ومثلها سارة بيداو من المغرب مع 3 نعم، وثنائي S- Cobra، الذي قدم فن الـ Beatbox مع "3 نعم"، ثم يونس بنسعمر من المغرب عن الرسم، بعد أن رسم لوحة لداليدا، إضافة إلى محمد بحري من السعودية الذي قال إنه يقدم ما أسماه الخواطر التحفيزية مع العروض النارية، مع 3 نعم.

أما ختام الحلقة، فكانت مع محمد الجفري وأيمن مختار ومحمد عبدالعزيز من فريق البحر الأحمر لطائرات التحكم عن بعد من السعودية. قدم الفريق عرضًا لطائرات التي تم تحريكها والتحكم بها عن بعد. وحصد الفريق 2 نعم، ولا واحدة من جابر وصفها بالتحفيزية في العروض المباشرة. وانتقلت نجوى إلى المسرح، لتجرب تحريك الطائرة بالريموت كنترول.

"Arabs Got Talent" يُعرض في الثامنة من مساء يوم السبت من كل أسبوع، على قناةMBC مصر.