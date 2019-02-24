غدًا.. أسرة مصطفى الشامي تستقبل العزاء في مسجد الصديق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل أسرة الفنان الراحل الدكتور مصطفى الشامي العزاء، غدًا الاثنين في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.

وكشفت عن مكان وموعد العزاء، زوجته هبة بدر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتبت تعليقًا على صورته "تم دفن زوجي الفنان القدير د.مصطفى الشامي، والعزاء يوم الإثنين فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

جدير بالذكر أن مصطفى الشامي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، بعد مكوثه لمدة أسبوعين تقريبًا في العناية المركزة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، عقب دخوله في غيبوبة عميقة.