"قواعد العشق 40" تواصل ليالي عرضها وحضور جماهيري كبير علي مسرح السلام

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قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، أن مسرحية "قواعد العشق 40" تواصل ليالي عرضها على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني وسط حضور جماهيري كبير.
يذكر أن عرض "قواعد العشق 40" حقق نجاحًا جماهيريًّا ونقديًّا كبيرين منذ افتتاحه عام ٢٠١٧ ، محققًّا أعلي الإيرادات لعام 2017، و مازال حتى الآن يحقق إقبالًا جماهيريا كبيرا رغم مرور عامين على افتتاحه.
ويذكر أن "قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة
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