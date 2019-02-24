"قواعد العشق 40" تواصل ليالي عرضها وحضور جماهيري كبير علي مسرح السلام

كتبت - إيمان محمد

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، أن مسرحية "قواعد العشق 40" تواصل ليالي عرضها على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن عرض "قواعد العشق 40" حقق نجاحًا جماهيريًّا و

نقديًّا كبيرين منذ افتتاحه عام ٢٠١٧ ، محققًّا أعلي الإيرادات لعام 2017، و مازال حتى الآن يحقق إقبالًا جماهيريا كبيرا رغم مرور عامين على افتتاحه.

ويذكر أن "قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة

لأليف شافاق وعدة مصادر أخري، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبدالمنعم ، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفي حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، دينا أحمد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.