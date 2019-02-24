عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بجامعة مصر

كتبت - مي صادق

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك 8 مارس المقبل.

يشار إلى أن الحفل مخصص فقط لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة

التدريس والموظفين بها، ولم يتم طرح أي تذاكر للجمهور العام وغير مسموح بدخول أي مرافق، وسيتم فتح البوابات للحضور من الساعة الرابعة عصراحتى السابعة مساء، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن "الهضبة"، أحيا مساء، الجمعة الماضية، حفلا داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حرص فيه الهضبة على إرضاء جمهوره بالعديد من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق يها طوال مشواره الفني.