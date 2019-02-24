غدًا.. أبطال الأب الروحي في ضيافة الجامعة البريطانية

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يحل أبطال مسلسل "الأب الروحي"، غدًا الأثنين، ضيوف الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، وذلك في ندوة مفتوحة للتحدث عن كواليس العمل، والذي يعتبر أول عمل درامي ضخم يتيح الفرصة لعدد كبير من الوجوه الجديدة لدخول مجال التمثيل.
ومن المقرر أن يتم استضافة عددمن الشخصيات الرئيسية في المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وعلى رأسهم الفنان مصطفى أبو سريع، إيمان سلامة، كريم سرور، باهر النويهي، كريم عبدالخالق، محمود متولي، كيرا الصباح وآخرون.
تقام الندوة تحت إشراف المخرج وليد طلعت، ودكتورة حنان السعداوي المدير
ويتحدث ضيوف الندوة عن كواليس العمل التي جمعتهم بكبار الفنانين الذي يشارك به أكثر من 180 ممثلا، كما يتطرقون للحديث عن التطورات التي تصطحب كل جزء من المسلسل والشخصيات الجديدة التي تظهر بالأحداث، كما يكشفون عن حقيقة نهاية الجزء الثاني وموعد بدء تصوير الجزء الثالث من العمل.
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