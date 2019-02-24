كيم كارديشيان تقاضي شركة ملابس عالمية وتطلب تعويضاً 10 ملايين دولار لهذا السبب!

حركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كادرشيان دعوى قضائية ضد شركة ملابس Missguided الأمريكية بسبب استغلالها لاسمها وصورتها دون إذنها، من أجل الترويج لفستان ارتدته في إحدى الحفلات.
وقال موقع ET الأجنبي إن كيم طالبت بتعويض مادي يقدر بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي، بعد أن قامت شركة الملابس الأمريكية باستخدام صورها عبر موقعها الخاص.
ووجهت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الشهيرة اتهامات للماركة الأمريكية التي تشمل انتهاك الحق القانوني في الدعاية، وانتهاك القانون العام للحق في الدعاية، والتسمية الخاطئة للمنشأ، وانتهاك العلامة التجارية للقانون العام.
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