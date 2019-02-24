انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على أبرز الأفلام المرشحة لنيل "أوسكار" 2018 والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 01:07 مساءً - ينطلق عند الساعة الرابعة من فجر غدٍ الاثنين (بتوقيت مكة المكرمة)، في هوليوود بمدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لاختيار أفضل الممثلين والأفلام لعام 2018.
وسيتميّز حفل هذا العام بكونه الأول منذ 3 عقود الذي يُقام من دون مقدّم، مثلما حدث في حفل عام 1989.
وسيقام حفل الأوسكار الـ91 على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتأتي ترشيحات جوائز الأفلام الأكثر تميزاً بحسب لجنة الأوسكار كالتالي:
أفضل ممثل:
رامي مالك عن فيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody)
برادلي كوبر عن فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born)
كريستيان بيل عن فيلم "نائب" (Vice)
فيغو مورتنسن عن فيلم"كتاب أخضر" (Green Book)
ويليام دافو عن فيلم "على عتبة الخلود" (At Eternity's Gate)
أفضل ممثلة:
ليدي غاغا عن فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born)
غلين كلوز عن فيلم "الزوجة" (The Wife)
أوليفيا كولمان عن فيلم "المفضلة" (The Favourite)
ميليسا مكارثي عن فيلم "هل يمكنك مسامحتي يوماً؟" (?Can You Ever Forgive Me)
وياليتزا أباريسيو عن فيلم "روما" (Roma)
أفضل مخرج:
ألفونسو كوارون عن فيلم "روما" (Roma)
سبايك لي عن فيلم "كلانزمان الأسود" (Blackkklansman)
آدم مكاي عن فيلم "النائب" (Vice)
يورجوس لانتيموس عن فيلم "المفضلة" (The Favourite)
بافل بافليكوفسكي عن فيلم "الحرب الباردة" (Cold War)
أفضل فيلم:
"الفهد الأسود" (Black Panther)
"المفضلة" (The Favourite)
"كلانزمان الأسود" (Blackkklansman)
"الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody)
"كتاب أخضر" (Green Book)
"روما" (Roma)
"مولد نجمة" (A Star Is Born)
"نائب" (Vice)
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية:
"كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي
"لا تنظر بعيداً" - ألمانيا
"اللصوص" - اليابان
"روما" - المكسيك
"الحرب الباردة" - بولندا
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